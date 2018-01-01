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الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار يكشف تعليماته الجديدة لليندلوف

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Getty Images
الحاجة للأطوال في منطقة الجزاء دفعت النرويجي لإعادة تقديم المدافعين..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

كشف أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد عن التعليمات الجديدة التي منحها لفيكتور ليندلوف مدافع الفريق.

 

وقال سولشار قبل مواجهة بورنموث:"دائماً ما ظننت أن المدافعين يجب أن يتقدموا في الركنيات، ولكنه كان يبقى بالخلف".

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وأضاف:"فقط قبل المباراة الأخيرة (ضد هدرسفيلد)، قلنا أنه يجب أن يتقدموا، لأننا افتقرنا للأطوال، لذلك تقدم فيكتور".

وأوضح:"وهكذا نجح ليندلوف في الفوز على الرجل الذي يواجهه وسجل نيمانيا ماتيتش من الركنية".

وتابع:"هذا حسم كل شيء، حين تسجل الهدف الأول. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حتى نهاية الشوط الأول".

ويحل بورنموث ضيفاً على يونايتد ضمن منافسات الأسبوع العشرين للبريميرليج.

 

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