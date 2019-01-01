سولشار يفكر في مبادلة رابيو بهيريرا

سولشار يسعى لضم نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو إلى مانشستر يونايتد وقد يكون أندير هيريرا هو الضحية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دخل مانشستر يونايتد على الخط بخصوص الأندية الراغبة في التعاقد مع نجم وسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو، وذلك بعد طلب من سولشار.

وكان أدريان رابيو قد اقترن بالعديد من المفاوضات مع كبار الأندية الأوروبية مؤخرًا، حيث بات رحيله عن باريس سان جيرمان يبدو مسألة وقت لا أكثر.

وفي خضم بحثه عن لاعب وسط ملعب، دخل مانشستر يونايتد ضمن الراغبين في التعاقد مع أدريان رابيو، وذلك بناء على رغبة المدرب النرويجي أولي جونار سولشار.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مارس ٢٠١٩

وحسب صحيفة ميترو البريطانية، فإن سولشار لا يجد أزمة في مبادلة أدريان رابيو بأندير هيريرا، في حال أراد نادي العاصمة الفرنسية التعاقد مع النجم الإسباني.

وقالت الصحيفة إن سولشار غير متمسك بهيريرا بنفس القدر الذي يريد به ضم رابيو، ما قد يجعل الفريق الباريسي يقبل التفاوض من أجل إجراء صفقة تبادلية.

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يذكر أن أدريان رابيو كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف برشلونة، ولكن مغالاة وكيل أعماله ــ والدته ــ هي من عطلت من إجراء الصفقة، وجعلت رابيو يقيل والدته من هذا المنصب.