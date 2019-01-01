سولشار يعلن غياب 3 لاعبين عن مواجهة مانشستر يونايتد وواتفورد

سيقوم ببعض الاختبارات الطبية للثلاثي مارسيال وراشفورد ولوكاكو

أكد أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، غياب 3 من لاعبي فريقه عن مواجهة واتفورد غداً السبت.

مانشستر يستضيف واتفورد على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.

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المدرب النرويجي الذي وقع أمس على عقد مدته 3 سنوات، كشف عن آخر أخبار فريقه قبل المباراة الهامة.

وقال سولشار:"تدربنا بشكل جيد جداً هذا الأسبوع بعد عودة اللاعبين من الواجب الدولي".

وأضاف:"أليكسيس سانشيز عاد لتوه من الإصابة، لذلك ليس جاهزاً للمشاركة، وكذلك أنطونيو فالنسيا وماتيو دارميان".

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وفي خلال حديثه أكد مدرب الشياطين الحمر، أن الثلاثي روميلو لوكاكو، ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال، سيقومون ببعض الاختبارات الطبية صباح السبت، من أجل التأكد من جاهزيتهم للمباراة.

وعن خططه المستقبلية في الصيف بعد تعيينه كمدرب دائم:"مانشستر نادي لديه أموال كثيرة، ولكن علينا أيضاً إنفاقها بالطريقة الصحيحة، كل من يعرفني يثق بي بتلك الجزئية".

ويدخل يونايتد مواجهة الغد وهو ف يالمركز الخامس بجدول البريميرليج بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الرابع.