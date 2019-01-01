النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار يعلق على احتلال فان دايك لمنزله

التعليقات()
Getty Images
قصة طريفة بين مدرب مانشستر يونايتد ونجم ليفربول
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، عن أن مدافع ونجم ليفربول فيرجيل فان دايك يستأجر منزله بالوقت الراهن.

وأعلن يونايتد تعيين سولشار بشكل دائم وبعقد يمتد لثلاث سنوات بعد تألقه في الأشهر الأربعة التي قاد بها الفريق منذ ديسمبر.

وقال سولشار في المؤتمر الصحفي أنه يريد الانتقال لمنزله في تشيشاير الذي اشتراه منذ 12 عاماً ولكن المشكلة تكمن أن المنزل يستأجره نجم ليفربول.

اختيارات المحررين

وعلق النرويجي قائلاً: "يملك عقداً هناك، بنينا هذا المنزل في 2007 وأخيراً يمكننا الانتقال له في 2019، الأشهر الماضية اتفقنا أن يعيشوا في النرويج ولا حاجة لقدومهم".

سولشار: لقد حصلت على وظيفة أحلامي ويمكننا إقصاء برشلونة من دوري الأبطال

سولشار يميل لعدم المجازفة بلوكاكو أمام واتفورد

وكان عقد سولشار الأولى مع مانشستر لستة أشهر فقط حتى نهاية الموسم، وسيعود بعدها لفريقه مولده من جديد.

ونشر الفريق النرويجي بيانا هنأ فيه سولشار على تقلده المنصب بشكل دائم، وتحدثت التقارير عن حصوله على مبلغ يقارب السبعة ملايين يورو كتعويض عن عقده مع المدير الفني.

ويلعب مانشستر يونايتد مساء السبت أمام واتفورد في لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.

إغلاق