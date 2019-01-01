سولشار يعلق على احتلال فان دايك لمنزله

قصة طريفة بين مدرب مانشستر يونايتد ونجم ليفربول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، عن أن مدافع ونجم ليفربول فيرجيل فان دايك يستأجر منزله بالوقت الراهن.

وأعلن يونايتد تعيين سولشار بشكل دائم وبعقد يمتد لثلاث سنوات بعد تألقه في الأشهر الأربعة التي قاد بها الفريق منذ ديسمبر.

وقال سولشار في المؤتمر الصحفي أنه يريد الانتقال لمنزله في تشيشاير الذي اشتراه منذ 12 عاماً ولكن المشكلة تكمن أن المنزل يستأجره نجم ليفربول.

وعلق النرويجي قائلاً: "يملك عقداً هناك، بنينا هذا المنزل في 2007 وأخيراً يمكننا الانتقال له في 2019، الأشهر الماضية اتفقنا أن يعيشوا في النرويج ولا حاجة لقدومهم".

سولشار: لقد حصلت على وظيفة أحلامي ويمكننا إقصاء برشلونة من دوري الأبطال

قرعة الكأس الذهبية .. كأس الكونكاكاف 🏆

السؤال هنا ليس عن المنتخب الذي سيحقق اللقب ولكن سؤالنا هو ⬇️



كم منتخب استطعت التعرف عليه؟ 😂 pic.twitter.com/lVaaRM6zEX — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

سولشار يميل لعدم المجازفة بلوكاكو أمام واتفورد

وكان عقد سولشار الأولى مع مانشستر لستة أشهر فقط حتى نهاية الموسم، وسيعود بعدها لفريقه مولده من جديد.

ونشر الفريق النرويجي بيانا هنأ فيه سولشار على تقلده المنصب بشكل دائم، وتحدثت التقارير عن حصوله على مبلغ يقارب السبعة ملايين يورو كتعويض عن عقده مع المدير الفني.

ويلعب مانشستر يونايتد مساء السبت أمام واتفورد في لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.