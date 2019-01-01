سولشار يعلق على إمكانية التعاقد مع بيل من ريال مدريد

هل ينضم بيل إلى مانشستر يونايتد؟ سولشار يجيب

علّق أوليه سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على إمكانية التعاقد مع جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.

التقارير الصحفية تؤكد إمكانية رحيل بيل عن النادي الملكي خاصة بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق.

وقالت سولشار في تصريحات صحفية: "لا أستطيع التعليق على بيل أو لاعب آخر لا ينتمي لفريقي، ولكننا نبحث عن الجودة وضم صفقات على أعلى مستوى لديهم القدرة على التطور مع الفريق".

وتابع: "هناك عدة عوامل في صفقات الفريق المقبلة، والأمر سهل للجمهور والصحافة التي تفكر في المستقبل القريب ولكن بالنسبة لنا يجب مراعاة ما قد يقدمه اللاعب على المستوى البعيد وكذلك شخصيته".

وحول مواجهة وولفرهامبتون، صرّح النرويجي: "لكي تفوز بالبطولات عليك مواجهة فرق صعبة وأن تكون مستعدًا للفوز على ليفربول وتشيلسي وأرسنال. مواجهة الولفز خارج الديار أمر صعب للغاية".

📅 1990

باولو مالديني ورود خوليت يفوزان بالكأس الأوروبية مع ميلان🇮🇹



📅 2019

أبناء مالديني ورود خوليت سيتواجهان ضد بعضهما البعض 🇮🇹



السير على خطى والدهم 👣👣 pic.twitter.com/gZzvanLuMF — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

وأردف: "اختلف مع جاري نيفيل في ضرورة التركيز على بطولة واحدة فقط لأن كل انتصار هو إضافة لثقة الفريق والقدرة على التحديات ولذلك علينا الاستمرار على هذا الشكل".

واختتم: "أظهرنا أمام باريس سان جيرمان أننا نستطيع الفوز على الفرق الكبرى كما أن تقنية الفيديو لعبت دورًا جيدًا في الأمر. تحتاج للفوز وكذلك بعض الحظ أحيانًا".

مانشستر يونايتد يواجه برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 و16 أبريل.