سولشار يطلب من راشفورد أن يكون كريستيانو رونالدو

هل يصبح راشفورد خليفة رونالدو؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

طلب أوليه سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، من ماركوس راشفورد السير على خطى أسطورة الفريق كريستيانو رونالدو.

رونالدو لعب لصالح الشياطين الحمر بين 2003 و2009 وحقق معهم جميع البطولات بما في ذلك دوري أبطال أوروبا في 2008.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ المدرب النرويجي طلب من راشفورد زيادة غلته التهديفية وتطوير هذا الجانب لكي يسير على خطى صاروخ ماديرا.

وأوضحت أنّ اللاعب سجل 13 هدفًا في البريميرليج بكل موسم في آخر موسمين ولكن سولشار طلب منه مضاعفة هذا الرقم.

وبعمر 21 عامًا، سجل رونالدو 32 هدفًا بينما أحرز راشفورد 47 هدفًا ولم يلعب سوى مباراة واحدة أكثر من الهداف التاريخي لريال مدريد.

ويرى المدرب أنّه في حال تطور راشفورد تهديفيًا فسوف يكون قادرًا على تخطي رقم رونالدو دون أدنى مشكلة.

جدير بالذكر أنّ روميلو لوكاكو رحل إلى إنتر مما يعني إشراك راشفورد في مركز المهاجم.