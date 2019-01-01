سولشار يشيد بسرعات هجومه وقدرات دي خيا ويتذكر مهامه

الفوز على التوالي في البريميرليج

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشار، لمانشستر يونايتد، عن سعادته بالفوز على توتنهام بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا الانتصار هو الخامس له، جاء بفضل هدف راشفورد وتألق دي خيا الرائع في الذود عن مرماه ضد هجمات الديوك اللندنية المتتالية.

سولشار تحدث عقب نهاية اللقاء قائلاً: "لقد سجلنا هدفًا وحيداً، وكنا جيدين في الدفاع، ودي خيا كان خلفهم بشكل لا يُصدق، عندما نمتلك السرعة في جيسي لينجارد ومارسيال وراشفورد ماهرين في اللعب بين الخطوط وكذلك بول بوجبا، أحياناً تعمل الأمور لصالحنا".

العملاق الإسباني دي خيا.. هكذا ظهر حارس مانشستر يونايتد أمام لاعبي توتنهام في مباراة اليوم 🐙 pic.twitter.com/U4HRCblW8V — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 13, 2019

وأردف عن أداء الفريق: "لقد صنعنا فرص كافية من أجل أن نفوز باللقاء قبل الاستراحة، لكن إذا لم تسجل وأنت تحت الضغط، لكن دفاعنا بشكل جيد، لقد لعبت مع حراس كبار، لدينا عادة بالإبقاء عليهم ومواصلة تطويرهم، أنه يستحق أن يكون رجل المباراة اليوم".

وواصل عن حارسه الإسباني: "عندما تقوم بـ11 تصدي وأداء مذهل، 2 منهما كانوا في مستوى أعلى والبقية كنت أعرف أنه سيتعامل معهم، لقد دفاعنا جيدًا كفريق وعندما تلعب أمام هاري، تعرف أنه سيتم اختبارك، أنه أداء فريق متكامل".

وتابع بعد الفوز الخامس: "في مانشستر يونايتد أنت تتوقع أن تفوز بكل مباراة، لكن عندما يفشل الأمر، علينا التفكير في هذا، وتلك عقلية المجموعة".

وانهى عن مستقبله: "أعرف لماذا أنا هنا، وأعرف ما هي مهامي، أقوم بما لدي من أجل مساعدة الفريق، نتوقع أن نفوز بجميع المباريات في مانشستر يونايتد".

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وسيلتقي الشياطين الحمر برايتون الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي وعينه على قمة الجولة بين أرسنال وتشيلسي من أجل الاقتراب أكثر من المقاعد الأوروبية.