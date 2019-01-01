سولشار يسجل رقماً تاريخياً في البريميرليج بالتعادل مع ليفربول

ولادة مدرب عظيم؟ أم صدفة أكبر من حجمها؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

لا تزال مسيرة النرويجي أولي جونار سولشار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد تواصل حصد النجاحات الممكنة خطوة تلو الأخرى.

الليلة تعادل سولشار مع ليفربول الغريم التاريخي للشياطين الحمر بدون أهداف، ليكمل مباراته العاشرة كمدرب في البريميرليج ويفقد الريدز نقطتين في صراعه على العرش مع مانشستر سيتي.

النرويجي حقق 8 انتصارات وتعادلين ولا يزال بلا هزيمة منذ قدومه في مسابقة الدوري، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة، كأول مدرب في تاريخ البريميرليج يجمع هذا العدد من النقاط في أول 10 مباريات بمسيرته.

يذكر أن سولشار حتى الآن حقق الفوز في 10 من أول 13 مباراة رسمية له في جميع المسابقات، إلى جانب تعادلين وخسارة وحيدة على الصعيد الأوروبي أمام باريس سان جيرمان.