سولشار يستعد لرفع دعوى قضائية ضد شركة مراهنات

بعد استخدام صورته دون الحصول على اذنه

يستعد أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، لمقاضاة إحدى شركات المراهنات بعد استخدام صورته بدون إذنه.

شركة مراهنات أيرلندية معروفة، استعانت بصورة مدرب الشياطين الحمر، استغلالاً للنتائج المميزة التي يحققها في الفترة الأخيرة.

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شعبية النرويجي ارتفعت بصورة بالغة الأسابيع الماضية، خاصة عقب الفوز على باريس سان جيرمان 3/1 والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن سولشار أجرى حواراً مع الراديو النرويجي، وتم تصويره ممسكاً بنسخة ورقية من صحيفة "إيفينينج ستاندارد" الإنجليزية.

"فان دايك يلعب في ليفربول وأريد أن أتعلم من خبرته وأتمكن من اللعب بجانبه"

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الصفحة الأولى كانت تحتوي على خبر عن إمكانية تعيينه مدرباً دائماً لمانشستر، ولكن لفت انتباهه الإعلان التي نشرته شركة المراهنات باستخدام صورته.

وقال سولشار بعد رؤية الإعلان:"أؤكد لكم أنني سأرسل هذه النسخة إلى المحامي الخاص بي وسنبحث اتخاذ إجراء قانوني".

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وأضاف:"الآن لديهم مشكلة كبيرة معي، فهم شركة مراهنات وانا لا أتعامل مع مثل هذه المؤسسات بشكل أو بآخر".

ويستعد سولشار لمباراة هامة مع مانشستر يونايتد غداً الأحد، عندما يحل فريقه ضيفاً على أرسنال بالجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.