سولشار يستدعي قائمة مانشستر يونايتد كاملة لمواجهة برشلونة

أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يعلن عن قائمة الشياطين الحمر المسافرة لمواجهة برشلونة في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن قائمة فريقه المسافرة لمدينة برشلونة من أجل مواجهة إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي ونشره الموقع الإلكتروني للفريق وشهد استدعاء كل نجوم الفريق بما فيهم المعرضون للإصابات والموقوفين.

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وجاءت القائمة كالتالي:

دي خيا، روميرو، جرانت، دالوت، دارميان، يونج، جونز، لينديلوف، روخو، سمولينج، شاو، فريد، ماتيتش، ماكتوميني، بيريرا، بوجبا، لينجارد، ماتا، مارسيال، سانشيز، لوكاكو وراشفورد.

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ويحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا على برشلونة مساء غدًا الثلاثاء في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي كان قد أقيم على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء الماضي كان قد انتهى بفوز برشلونة بهدف نظيف سجله لوك شاو في نفسه بعد رأسية من سواريز.