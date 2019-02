سولشار يدخل تاريخ مانشستر يونايتد من الباب الخلفي

حقق أولي جونار سولشار المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد رقماً سلبياً في تاريخ مانشستر يونايتد بالمسابقات الأوروبية.

جاء ذلك بخسارته على ملعب الشياطين الحمر "أولد ترافورد" أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

صحيح أن سولشار حقق الكثير من الأرقام الإيجابية، مثل بدايته الكبرى بـ11 مباراة بلا هزيمة، وأول خماسية منذ عهد سير أليكس فيرجسون، إلا أنه تلك المرة تلقى الهزيمة الأكبر في تاريخ يونايتد الأوروبي على ملعبه.

