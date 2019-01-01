سولشار يحقق مع عجز عنه الجميع في مانشستر يونايتد .. حتى فيرجسون

المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد يسير بخطى ثابتة مع الشياطين الحمر.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

واصل النرويجي أولي جونار سولشار مسيرته المميزة مع مانشستر يونايتد منذ استلامه المهمة خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

مانشستر يونايتد نجح اليوم في تحقيق الفوز على كريستال بالاس خارج قواعده بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ28 في البريميرليج.

نتائج مباريات البريميرليج المشتعل



ليفربول 5 واتفورد 0

كريستال بالاس 1 مانشستر يونايتد 3

مانشستر سيتي 1 وست هام 0

تشيلسي 2 توتنهام 0 pic.twitter.com/MQKctJqeby — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

انتصار الشياطين الحمر هو الثامن تواليًا خارج قواعده للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي ليتفوق سولشار على كل مدربين مانشستر يونايتد منذ تأسيسه.

سولشار تولى قيادة مانشستر يونايتد 19 ديسمبر الماضي ليقود الشياطين الحمر في 15 مباراة حقق خلالها 12 انتصارًا وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة.

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الشياطين الحمر يتواجدون في المركز الخامس للدوري برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن آرسنال صاحب المركز الرابع.

يُذكر أن مانشستر يونايتد ستعد لمواجهة ساوثامبتون السبت المقبل على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي.