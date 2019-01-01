سولشار يؤكد عودة مارسيال وآخرين وغياب لينجارد قبل مواجهة آرسنال

سولشار يغض الطرف عن مواجهة باريس سان جيرمان ويركز على مواجهة آرسنال ومصير سانشيز و مارسيال ولينجارد وبوجبا وفريد وماكتوميناي ورحلة مانشستر يونايتد في

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد أن لاعبه الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال سيكون متوفرًا في مواجهة آرسنال المقبلة.

وسيستضيف آرسنال غريمه مانشستر يونايتد مساء الأحد المقبل على ملعب الإمارات، في قمة الجولة الثلاثين من منافسات البريميرليج.

وقبل المباراة، أكد المدرب سولشار أن مارسيال الذي غاب عن المواجهات الخمسة الأخيرة لمانشستر يونايتد سيكون حاضرًا أمام آرسنال.

ويحتل مانشستر يونايتد في الوقت الحالي المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الخامس آرسنال، لذا سيحتاج كليهما الفوز من أجل الاقتراب أكثر من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وقال سولشار: "ليس مارسيال فقط من سيكون متوفرًا، بل ماتيتش وهيريرا سيعودان أيضًا ولكن لا نعلم هل سيكونا جاهزين للمشاركة من البداية أم لا، بينما لن يكون بايلي متوفرًا بسبب إصابته في مواجهة باريس سان جيرمان"

وأضاف: "حيسي لينجارد سيواصل غيابه، إنه لم يتعافى من الإصابة بعد، غيابه سيتواصل هو وأليكسيس سانشيز لفترة أطول"

وتابع: "بول بوجبا غاب بسبب الطرد ولكنه كان جاهزًا على المستوى البدني، سنكون سعداء بعودته للفريق مرة أخرى رفقة البقية"

وعن مشاركة من تألقوا أمام باريس سان جيرمان قال: "ماكتوميناي وفريد في حساباتنا، ولكن لا أحد يمتلك ضمانًا حول استمراره كأساسي، من يردي سيأخذ فرصته بكل تأكيد"

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد حقق انتصارًا رائعًا على حساب باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد الأربعاء الماضي، ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.