سولشار يأمل في تكرار ريمونتادا باريس أمام برشلونة

مدرب مانشستر يونايتد يتمسك بأمل الصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

يأمل أولي جونار سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن يستعيد فريقه الروح التي لعب بها أمام باريس سان جيرمان لكي يتخطى عقبة برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر لقاء الذهاب في ملعب أولدترافورد بهدف مقابل لا شيء الأسبوع الماضي، ويستعد لخوض لقاء الإياب في ملعب كامب نو مساء الثلاثاء، وهو الملعب الذي شهد تتويج سولشار كلاعب بدوري الأبطال عام 1999.

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وقال سولشار عشية عودته لملعب كامب نو: "علينا أن نتحلى بنفس الروح التي تحلينا بها أمام باريس سان جيرمان من أجل العبور لنصف النهائي، مباراتنا أمام باريس كانت قريبة وقد تلهمنا، علينا خلق فرص أمام مرمى الخصم وأن نكون أكثر فاعلية".

وعن عودته للكامب نو قال: "لا أصدق أنني عدت لهذا الملعب بعد 20 عامًا من التتويج عام 1999، كنت وقتها أرتدي الرقم 20 أيضًا، جلبت ابني ذات مرة لمشاهدة مباراة في عام 2016 هنا، وشاهدت آخر مباراة لبرشلونة في الليجا، لم أخض سوى مباراة واحدة على هذا الملعب".

يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تأهل لربع النهائي عقب تخطي باريس سان جيرمان بانتصار ملحمي في إياب دور الـ 16، والفوز عليه في عُقر داره بثلاثية مقابل هدف، بعد الخسارة في الذهاب بملعب أولد ترافورد بهدفين دون رد.