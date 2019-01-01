سولشار: هذه أسوأ مباراة لي كمدرب مع مانشستر يونايتد

مدرب الشياطين الحمر يعترف بسوء أداء فريقه بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال أولي جونار سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بأن مباراة وولفرهامبتون هي أسوأ مباراة له منذ قدومه لتولي تدريب الشياطين الحمر منذ ديسمبر الماضي.

وودع مانشستر يونايتد منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من دور ربع النهائي، وذلك بعد الهزيمة أمام مضيفه وولفرهامبتون بثنائية مقابل هدف.

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وقال سولشار في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية بعد المباراة: "لعبنا بشكل سيء الليلة، بدأنا المباراة ببطء ولم نتحل بالسرعة الكافية وقدمنا أداءً مخيبًا".

كما أضاف المدرب النرويجي: "استحواذنا على الكرة لم يعد علينا بالفائدة، لأننا لم نحسن التعامل مع الهجمات المرتدة، لعبنا بشكل جيد أمام آرسنال رغم الخسارة، أما اليوم هي أسوأ مباراة لي منذ قدومي إلى هنا لكي أكون صريحًا".

يذكر أن سولشار يتولى منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد بشكل مؤقت لنهاية الموسم، خلفًا للمدرب البرتغالي المقال جوزية مورينيو.