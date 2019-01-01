سولشار: ميسي هو الفارق.. هو الأفضل مع رونالدو

النرويجي يطالب مانشستر يونايتد بالعودة لمستواه الحقيقي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أشاد أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد بأداء ليونيل ميسي نجم برشلونة في فوز الأخير على الشياطين الحمر بثلاثة أهداف دون رد.

وقال سولشار في تصريحاته لبي تي سبورت عقب المباراة:"يجب أن أقول أن ليونيل ميسي هو جودة خارقة وهذا كان الفارق بالتأكيد، 2-0 أعلنت نهاية المباراة".

وأضاف:"إنه من طراز مختلف، هو وكريستيانو رونالدو أفضل لاعبين في العقد الأخير والكل يتفق على ذلك".

وأوضح:"ميسي أظهر جودته. يجب أن نأمل الوصول لمستوى برشلونة، يمكننا أن نكون هناك ولكن لدينا الكثير من العمل للقيام به، إذا أردنا العودة لمستوى مانشستر يونايتد الحقيقي وعاداته يجب أن نتحدى برشلونة".

وتابع:"هناك فارق في المستويات بين المباراتين، نريد لعب تلك المباريات مجدداً العام المقبل لذلك أمامنا أسبوعاً قوياً في الطريق، لا يوجد منطق في التفكير بما كان يمكن أن نفعله، بل فيما يجب أن نفعله".

وتأهل برشلونة إلى نصف النهائي على حساب يونايتد بمجموع المباراتين 4-0، بعد أن سجل ميسي هدفين في الدقيقتين 16 و20 من الإياب.