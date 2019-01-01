سولشار عن مواجهة برشلونة: نتوق لمواجهة هذه الفرق الكبيرة!

مدرب مانشستر يونايتد لا يهاب مواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد أولي جونار سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على أنه لا يهاب مواجهة برشلونة، وأنه ينتظر مواجهة مثل هذه الفرق الكبيرة في دوري الأبطال.

وكانت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، في إعادة لنهائي عام 2009، 2011.

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وكان مانشستر يونايتد قد تأهل بشق الأنفس لربع نهائي دوري الأبطال بعد فوز ملحمي على باريس سان جيرمان الفرنسي، وقلب الطاولة عليه بعد الخسارة في الذهاب.

وقال سولشار عقب إجراء القرعة: "نريد خوض مثل هذه المباريات أمام الأندية الكبيرة، لعبنا ضدهم النهائي في 2009 و2011 ونصف النهائي عام 2008 عندما فزنا عليهم بهدف سكولز، هذه المباريات التي تريدها جماهير الفريق وتتطلع إليها".

كما أضاف المدرب النرويجي: "ربما أكون مختلفًا عن 99% من المدربين، أفضل خوض لقاء الإياب خارج أرضي مثل ما حدث أمام باريس سان جيرمان".

يشار إلى أن مانشستر يونايتد سيستضيف برشلونة على ملعب أولد ترافورد في لقاء الذهاب، ثم سيحل ضيفًا عليه في لقاء الإياب بملعب كامب نو".