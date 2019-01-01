سولشار: كنت أتمنى مشاركة نيمار وأتفهم مقارنة راشفورد ومبابي
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أبدى أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، أسفه من غياب نجم باريس سان جيرمان نيمار عن مواجهة فريقه المقبلة بدوري الأبطال وتحدث عن المقارنات بين كيليان مبابي وماركوس راشفورد.
واستمر يونايتد في سلسلة نتائجه الوردية مع المدير الفني النرويجي بعد تفوقه على فولهام بثلاثية نظيفة، ويستضيف بي إس جي الثلاثاء المقبل.
وقال سولشار للمراسلين بعد المباراة: "نيمار جيد جداً وجماهيرنا كانت ستحب مشاهدته واللاعبون كانوا سيحبوا اللعب أمامه، أفضل الأشياء أن تختبر نفسك أمام الأفضل".
وأضاف: "في وقتي واجهت زيدان، رونالدو، فيجو، ومالديني، كنا نحب مواجهتم، وأنا واثق أنا الجيل الحالي كذلك، نواجه فريق بإمكانيات هائلة".
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🔵 توخيل عن إصابة كافاني ؟— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019
🔵 لا أعرف ما إذا كان سيلعب أمام مانشستر يونايتد أم لا. pic.twitter.com/UDd92eXTNi
وأكمل مدرب مولده: "راشفورد سيكون لاعباً عالمياً، أحب العمل معه، وأثق أن في باريس ينظرون له كما ننظر لمبابي، على أنه خطر أساسي".
وواصل: "مبابي صعوده مميز للعالمية ويلعب دائماً مبتسماً ومتحمس، وأتفهم المقارنات بين الثنائي، رأيته على الحقيقة من قبل وأرى راشفورد كل يوم".
وختم: "هذا الثنائي سيكون له تأثير هائل خلال العشر سنوات المقبلة، سيضيئون العالم بموهبتهم".
وسيغيب نيمار عن موقعة الفريقين بداعي الإصابة، وهناك حديث عن غياب محتمل كذلك لكلاً من إيديسون كافاني وماركو فيراتي من صفوف بطل فرنسا.