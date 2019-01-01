سولشار: كنت أتمنى مشاركة نيمار وأتفهم مقارنة راشفورد ومبابي

قمة مرتقبة بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، أسفه من غياب نجم باريس سان جيرمان نيمار عن مواجهة فريقه المقبلة بدوري الأبطال وتحدث عن المقارنات بين كيليان مبابي وماركوس راشفورد.

واستمر يونايتد في سلسلة نتائجه الوردية مع المدير الفني النرويجي بعد تفوقه على فولهام بثلاثية نظيفة، ويستضيف بي إس جي الثلاثاء المقبل.

وقال سولشار للمراسلين بعد المباراة: "نيمار جيد جداً وجماهيرنا كانت ستحب مشاهدته واللاعبون كانوا سيحبوا اللعب أمامه، أفضل الأشياء أن تختبر نفسك أمام الأفضل".

وأضاف: "في وقتي واجهت زيدان، رونالدو، فيجو، ومالديني، كنا نحب مواجهتم، وأنا واثق أنا الجيل الحالي كذلك، نواجه فريق بإمكانيات هائلة".

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🔵 توخيل عن إصابة كافاني ؟

🔵 لا أعرف ما إذا كان سيلعب أمام مانشستر يونايتد أم لا. pic.twitter.com/UDd92eXTNi — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

وأكمل مدرب مولده: "راشفورد سيكون لاعباً عالمياً، أحب العمل معه، وأثق أن في باريس ينظرون له كما ننظر لمبابي، على أنه خطر أساسي".

وواصل: "مبابي صعوده مميز للعالمية ويلعب دائماً مبتسماً ومتحمس، وأتفهم المقارنات بين الثنائي، رأيته على الحقيقة من قبل وأرى راشفورد كل يوم".

وختم: "هذا الثنائي سيكون له تأثير هائل خلال العشر سنوات المقبلة، سيضيئون العالم بموهبتهم".

وسيغيب نيمار عن موقعة الفريقين بداعي الإصابة، وهناك حديث عن غياب محتمل كذلك لكلاً من إيديسون كافاني وماركو فيراتي من صفوف بطل فرنسا.