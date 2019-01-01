سولشار: مباراة تشيلسي أمل مانشستر يونايتد في المركز الرابع

تعرف على تصريحات سولشار حول مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أكد أوليه جونار سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنّ مواجهة تشيلسي المقبلة هل الأمل لتحقيق المركز الرابع في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

مانشستر يونايتد يستهدف التواجد في الموسم المقبل ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخروج من ربع نهائي النسخة الحالية.

وقال المدرب النرويجي في تصريحات لقناة مانشستر يونايتد: "علينا أن نكون في أفضل أحوالنا يوم الأحد المقبل ونحسن من مستوى الفريق وبالتحديد أمام المرمى".

وتابع: "بالطبع يجب علينا مراجعة الأخطاء التي ارتكباناها وسوف نحاول تقديم الأفضل ومنح الجمهور ما يستحقه".

سولشار أشار إلى أنّ الفريق لا يزال يمتلك العديد من الحظوظ لضمان المركز الرابع والتواجد في دوري أبطال أوروبا.

عن ليلة أمس.. 🙌 pic.twitter.com/PBIn6Bga0o — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019

واختتم: "علينا فقط التركيز على أنفسنا وخوض المباريات المتبقية بكل ما أوتينا من قوة بغية الفوز وإسعاد الجمهور".

ويتبقى لمانشستر يونايتد مباراتين أمام هدرسفيلد في أولد ترافورد وضد كارديف سيتي بجانب لقاء تشيلسي.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس برصيد 64 نقطة وبفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.