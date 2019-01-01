سولشار: مانشستر يونايتد يحتاج دوري الأبطال

مانشستر قريب من المربع الذهبي ولكن التنافس كبير

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، على أهمية التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لفريق وما سيكون له من تأثير على سوق انتقالات الفريق.

ويتنافس مانشستر يونايتد حالياً مع أرسنال، تشيلسي، وتوتنهام من أجل ضمان التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وقال النرويجي لموقع النادي الرسمي: "لا يوجد أشياء كثيرة أكبر من لعب دوري الأبطال، لا يمكن أن تكتفي بتاريخك وماضيك، تحتاج لاعبين لينافسوا المتواجدين".

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📊في آخر 4 أهداف لأرسنال أمام توتنهام في البريميرليج:

👌أرون رامسي شارك في 3 أهداف 👇

⚽️ سجل 1

🅰️ أسيست 2 pic.twitter.com/2FuGM1EKKa — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

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وأتبع: "لا يجب أن يشعر أي لاعب بالأمان مائة بالمائة فيما يخص مكانه بالتشكيل للمباراة المقبلة، كل مباراة فرصة كبرى للتحسن ونريد فعل ذلك، ومع كل خطوة تزداد فرصنا للعب البطولة الموسم المقبل".

وختم سولشار: "لست متوتراً، أستمتع بالتنافس واللاعبين كذلك لأن تلك أفضل لحظات حياتهم باللعب هنا، التحديات جزء من الأمر، سنواجه أرسنال ثم باريس سان جيرمان، وهذه مباريات قد تكتب تاريخ النادي".

ويلعب مانشستر يونايتد مساء السبت أمام ضيفه ساوثامبتون ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.