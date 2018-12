رسمياً | سولشار مديرًا فنياً لمانشستر يونايتد

إسلام أحمد فيسبوك تويتر

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعيين أولي جونار سولشار مدرباً للفريق حتى نهاية الموسم. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد؟

ويأتي هذا عقب إعلان رحيل البرتغالي، جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة، وأخرها الخسارة من ليفربول في ديربي شمال لندن.

وذكر النادي في بيان رسمي أنّ سولشار سوف ينضم إلى مايكل كاريك ومايكل فيلان وكيران ماكينا في الإدارة الفنية.

وقال النرويجي في تصريحات للموقع الرسمي: "مانشستر يونايتد في قلبي دائمًا وأنا سعيد بالعودة مرة أخرى والعمل مع مجموعة من أفضل اللاعبين".

كما صرّح إيد وودورد، المدير التنفيذي للفريق، بقوله: "أوليه هو أسطورة مانشستر يونايتد ويعرف الفريق جيدًا وأنا سعيد بعودته هو ومايكل فيلان".

