سولشار: مانشستر يونايتد مرشح لدوري الأبطال وأتمنى أن يكون الحكم صائباً

مانشستر لا يخشى أحد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار استبعاد فريقه من الترشيحات للتتويج بدوري الأبطال ولكن قال إنه سينتظر القرعة ويلعب كل مباراة على حدة.

ورغم الغيابات العدة في صفوفه، نجح مانشستر يونايتد في قلب النتيجة على مضيفه باريس سان جيرمان والانتصار بثلاثة أهداف لواحد والعبور بمجموع المبارتين.

وقال سولشار للمراسلين بعد المباراة: "يمكننا أن نذهب لنهاية المشوار، ولكن يجب أن نأخذ كل مباراة على حدة، كما أن علينا انتظار القرعة".

وواصل: "عانينا من كم هائل من الإصابات والإيقافات، ولكن الإيجابي اليوم امتلاك فريق حيوي وجاهز، كنا نعرف أننا سندافع ونعمل كثيراً كفريق".

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إلى متى أيتها الحياة ستعانديني، ألم يكفيكِ كل هذا الحزن؟! 😪

بالتأكيد هو لسان حال الحارس الإيطالي 👇



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وعن لقطة ركلة الجزاء: "لم أشاهد الفيديو، لا أعرف مدى صحتها، أتمنى أن يكون الحكم اتخذ القرار الصائب، حاولت مساعدته وإبعاد الجميع عنه، ولكن أعتقد أنه القرار الصائب".

وحول مستقبله: "أستمر في أداء عملي وسنرى ما سيحدث، أوقات رائعة، مازال هنا شهرين ثلاثة سأستمتع بهم بابتسامة، وفي الوقت الراهن نخطط أنا والنادي للمستقبل".

وختم: "أنا مشجع قبل أي شيء وسأعطي رأيي للموسم المقبل حتى لو رحلت وأريد الأفضل لهذا الفريق".

ويلعب يونايتد مساء الأحد المقبل مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز وصراع المربع الذهبي.