سولشار يرفض مقارنة ماجواير مع فان دايك

ماجواير أصبح أغلى مدافع في التاريخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار المقارنات المعقودة بين مدافعه الجديد هاري ماجواير ونجم ليفربول فيرجيل فان دايك.

وانتقل ماجواير إلى يونايتد مقابل 87 مليون يورو، ليتخطى فان دايك كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

لينكر: قيمة انتقال ماجواير تُعبر عن جنون سوق الانتقالات

وقال سولشار في مؤتمر قبل مباراة تشيلسي: "أنا سعيد للحصول على هاري لأنه سيكون عظيماً مع النادي، كان الهدف الأول لنا".

وأضاف: "عندما واجهنا ليستر أدركت أن يجب على الأقل محاولة التعاقد معه، يعطي الفريق بعداً آخراً، هو قائد ولاعب دولي ويسجل ومدافع جيد".

وواصل النرويجي: "لا أريد مقارنته مع فان دايك، ولكن أريد التأكيد على التأثير الذي سيتركه على فريقنا".

فرديناند يكشف عن مصدر قلقه الوحيد من صفقة ماجواير القياسية

وعن تفضيله الاعتماد على الشباب: "يمكن القول إنه رهان على ما أؤمن به، يتم جفع الأموال لي لإدارة الفريق والأمر ليس فقط بالنتائج، ولكن بالمضي للأمام، وإعطاء الشباب فرصة".

ويلعب مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد أمام تشيلسي في أولى لقاءات الفريق في البريميرليج.