سولشار: علاقتي مع لوكاكو ممتازة ومانشستر قدم ميركاتو جيد

مانشستر وقمة في الأسبوع الأول أمام تشيلسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، على رضاه على سوق انتقالات فريقه، وذلك قبل افتتاح الموسم الجديد للكرة الإنجليزية.

وضم يونايتد ثلاثة لاعبين في صورة ديفيد جيمس من سوانسي، هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي، وآرون وان بيساكا من كريستال بالاس.

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وبدأ سولشار حديثه بالكلام عن سوق الانتقالات: "إغلاقه راحة كبيرة لأن يمكنك المضي قدماً، أنا سعيد بالتعاقدات التي قمنا بها، الجماهير هي من أرادت تعاقدت أخرى".

وأضاف: "أنا أثق في الفريق الحالي وسعيد بالحاضرين معنا، لوكاكو كان قد حان وقت رحيله، علاقتي دائماً ممتازة معه، هو سعيد والصفقة جيدة للجميع، كان مصاباً في التحضيرات وأتمنى له التوفيق في إنتر".

وعن تعويض البلجيكي: "لوكاكو مهاجم ممتاز ويملك أرقام مميزة، ولكن اعتمادي على راشفورد ومارتيال وجيمس وجيسي لتسجيل المزيد، سنلعب بتركيبة هجومية مختلفة هذا الشهر، هناك احتمال لمغادرة بعض اللاعبين، سترون في اللقاءات المقبلة".

واستمر: "مع نهاية الموسم لم نسجل الكثير من الأهداف، يوجد الآن جرينوود كذلك الذي سنعتمد عليه ونعطيه الفرصة للمشاركة، هناك أموال، ولكن الأمر يتعلق بعملية تغيير طويلة الأمد وقدوم الأشخاص المناسبين".

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وحول بوجبا وسانشيز: "بول دائماً حاضر معنا بشكل رائع في التدريبات في كل مرة يتم سؤالي عنه، أما سانشيز متأخر في التحضيرات ولكنه حاضر ولا أتوقع مغادرته وسيكون له فرصته لتقديم الإضافة".

وتحدث سولشار عن قائد الفريق الجديد: "هناك مجموعة من القادة في الفريق تحت أشلي يونج، وستحصلون على تلميح في مباراة تشيلسي الأحد".

وعلق النرويجي على مواجهة تشيلسي: "أنا سعيد أن لامبارد لا يلعب، هو يسجل دائماً، كلنا أصبحنا مدربين، حظيت بفرصته مقابلته في اجتماع المدربين الأربعاء الماضي، أنا مؤيد لتقديم حكم الفيديو لطالما ستساعد في القرارات الصعبة".

ويفتتح مانشستر يونايتد مشوار البريميرليج عندما يواجه تشيلسي مساء الأحد بالجولة الأولى.