سولشار: قدمنا أفضل أداء ممكن ضد أقوى فريق في إنجلترا

سولشار يشيد بلاعبيه رغم الخسارة في ديربي مانشستر بثنائية دون رد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بلاعبيه رُغم الخسارة من مانشستر سيتي بهدفين مقابل لاشئ.

ويقترب مانشستر سيتي من تحقيق اللقب الثاني على التوالي بقيادة المدرب بيب جوارديولا، وهو في منافسة شرسة مع نادي ليفربول صاحب المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة.

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وقال سولشاير لهيئة الإذاعة البريطانية بعد اللقاء: "أعجبني ردة فعل اللاعبين و الجماهير، ظهرنا بشكل جيد في البداية وكنا متماسكين".

وأضاف: "الشوط الأول كان جيدًا وصنعنا بعض الفرص وتحكمنا بعض الشئ في المباراة، كان لدينا الكثير من العمل بين الشوطين ولكننا لم ننجح في القيام بكل شئ".

وعن تسريب التشكيل قبل المباراة قال المدرب النرويجي: "نحن في نفس المدينة، والملاعب قريبة من بعضها، التدريب هنا مفتوح وقد يكون أحد الأشخاص قد قام بتسريب التشكيل".

وعن مانشستر سيتي قال: "السيتي أقوى فريق في انجلترا، وبيب قام بعمل كبير مع الفريق في المواسم الماضية، لا أعرف كم نقطة تحصلوا عليها لكن العمل الذي قام به المدرب أهم من النقاط التي يحصلون عليها".

كما أردف مدرب الشياطين الحُمر: "العلاقة بين اللاعبين في مانشستر سيتي وليفربول جيدة وقوية، هذا يدل على قيمة العمل بين المدرب واللاعبين، الآن علينا العمل من جديد لتقليل الفارق في النقاط والاقتراب من المركز الرابع ومحاولة الصعود إلى دوري الأبطال".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج.