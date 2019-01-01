الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار يفسر غياب دي خيا ولوكاكو عن ودية ليدز

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Getty Images
اللاعبان غابا عن اللقاء السابق
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

فسر أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، الأسباب وراء غياب لاعبيه ديفيد دي خيا وروميلو لوكاكو عن ودية ليدز.

ولم يشترك اللاعبان في اللقاء الودي الأول للفريق أمام بيرث جلوري قبل أيام في أولى وديات مانشستر يونايتد في جولته بأستراليا.

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وقال سولشار مع الموقع الرسمي للنادي: "ديفيد شعر بالمرض اليوم وليس في أفضل حال، سننتظر لقاء إنتر ليشارك".

وأكمل: "أما البقية شو، لوكاكو، وجرانت ليسوا جاهزين أيضاً للعب، بيلي يعود بعد جراحته، تدرب طوال الأسبوع".

وختم: "فيكتور جاهز للعب، اللقاء الماضي كان يعاني فقط من مشكلة بسيطة قبل بدايته".

ويلعب يونايتد ودياً مساء اليوم، الأحد، أمام ليدز يونايتد ضمن جولته الأسترالية التحضيرية للموسم المقبل.

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