سولشار يفسر غياب دي خيا ولوكاكو عن ودية ليدز

اللاعبان غابا عن اللقاء السابق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فسر أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، الأسباب وراء غياب لاعبيه ديفيد دي خيا وروميلو لوكاكو عن ودية ليدز.

ولم يشترك اللاعبان في اللقاء الودي الأول للفريق أمام بيرث جلوري قبل أيام في أولى وديات مانشستر يونايتد في جولته بأستراليا.

سولشار يضع ثقته في بوجبا وسانشيز ويعد بمزيد من الصفقات

رحيل لوكاكو عن صفوف مانشستر يونايتد؟🔴



هكذا علق سولشاير بشأن هذا الأمر 🗣️ pic.twitter.com/IdUZf9TT9l — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

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وقال سولشار مع الموقع الرسمي للنادي: "ديفيد شعر بالمرض اليوم وليس في أفضل حال، سننتظر لقاء إنتر ليشارك".

وأكمل: "أما البقية شو، لوكاكو، وجرانت ليسوا جاهزين أيضاً للعب، بيلي يعود بعد جراحته، تدرب طوال الأسبوع".

وختم: "فيكتور جاهز للعب، اللقاء الماضي كان يعاني فقط من مشكلة بسيطة قبل بدايته".

ويلعب يونايتد ودياً مساء اليوم، الأحد، أمام ليدز يونايتد ضمن جولته الأسترالية التحضيرية للموسم المقبل.