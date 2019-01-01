سولشار: عقدي مع مولده انتهى" - هل يصبح مدرب مانشستر يونايتد الدائم؟

تعرف على تصريحات سولشار حول مستقبله وإمكانية الاستمرار لفترة أطول في مانشستر يونايتد

أكد أوليه جونار سولشار، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنّ عقده مع فريق مولده النرويجي انتهى مما يعني أنّه متاح للحصول على وظيفة دائمة.

سولشار تولى تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي على أن يعود مرة أخرى إلى مولده بنهاية الموسم.

وقال المدرب النرويجي في تصريحات صحفية: "لا أعرف كيف تسير الأمور، ولكن عقدي في مولده انتهى وأنا الآن وقعت عقدًا مع مانشستر يونايتد، لو عدت هناك سوف أحتاج عقدًا جديدًا".

سولشار يقدم مستويات جيدة مع مانشستر يونايتد ولم يخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي منذ توليه المهمة.

وجّه كلمة لقائد الملكي🤔 pic.twitter.com/qoHg1E1UTN — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

ويواجه الشياطين الحمر أزمة كبيرة حينما يخوض لقاء إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان وذلك بسبب كثرة الغائبين.

لاعب مانشستر يونايتد السابق انتصر في 13 مباراة من أصل 16 مع الشياطين الحمر وينافس على على مركز مؤهل للتشامبيونزليج.

وكان باريس سان جيرمان قد انتصر في "أولد ترافورد" بثنائية نظيفة ليقترب من التواجد في ربع النهائي.