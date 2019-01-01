سولشار: مانشستر يرحب بأي خصم في قرعة الأبطال وخسارة أرسنال ظالمة

مباراة مهمة للشياطين في كأس الاتحاد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وبدأ سولشار حديثه عن قرعة دوري الأبطال: "لا يوجد فارق من سنواجه، هناك فرق عدة مميزة وسنعرف بعد ساعتين مصيرنا، أي فريق سنقابله سيكون صعباً".

وواصل: "يجب تهنئة الفرق الإنجليزية، تخطينا فرقاً صعبة في صورة دورتموند وباريس وبايرن، هذه شهادة بحق البريميرليج".

وحول حديثه إلى الغيابات والإصابات: "لوكاكو يعاني من التهاب في قدمه، سيتم تقييمه، ولكن هيريرا، ومارسيال، وجونز، ولينجارد عادو للتدرب، سنأخذ قرارنا غداً، سانشيز سيعود الأحد بعد زيارته برشلونة، أتمنى أن يكون جاهزاً لمواجهة تشيلسي وإيفرتون".

وأكمل النرويجي: "سنلعب أمام وولفرهامبتون، فريق أُعجب الجميع به في التشامبيونشيب لأنهم أتوا بلاعبين أعلى من مستوى المسابقة، يملكون أسلوب لعب خاص ويدافعون بشكل رائع وكذلك بالنسبة للتمرير، أنظر كيف لعبوا مع تشيلسي خارج أرضهم".

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جناح أرسنال الطائر في الزمن الجميل -بيريز- يُفصح عن تمنياته للنهائي الأوروبي 👀👇#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/SEWVrloave — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

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وأتبع: "نحن نلعب بشكل مهم ونتطور، نحن ننافس على المربع الذهبي وعبرنا إلى ربع نهائي الأبطال وكأس الاتحاد، الأمر الآن يتعلق حول التركيز والفوز بالبطولات وكيفية توظيف المتاح".

واستطرد: "حتى الآن أنا أمشى على الجدول الموضوع منذ وصولي، ولكن أحياناً كرة القدم تفاجأك، سنرى إذا عبرنا لنصف النهائي ربما أحصل على عطلة صغيرة بالمنزل مع العائلة، لا أحب التوقف الدولي ولكنه فرصة للمصابين".

وعاد سولشار للحديث عن مباراة أرسنال: "لعبنا مباراة جيدة للغاية ولكن لم نخرج بالنتيجة، في مباريات أخرى كنا في حالة أسوأ ولكن حققنا الفوز، في تلك الحالة كمدرب أكون راضياً بالأداء".

وعلق سولشار على مغادرة بول سكولز منصبه مدرباً في أولدهام: "بالتأكيد يملك أسبابه الخاصة، تحدث معه في الأمر، لم تسر كما كان يريد، عليكم الحديث معه وليس معي".