سولشار: مانشستر قادر على الفوز بكل المباريات ونملك خطة انتقالات

تحسن كبير للشياطين منذ وصول المدير الفني النرويجي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، أن الثقة ترتفع في صفوف الفريق وأنه قادر على تحقيق الانتصار في كل مباراة.

وتحسن أداء يونايتد منذ وصول المدير الفني النرويجي وحقق الانتصار في أربع مباريات متتالية، الأمر الذي لم يحدث منذ بداية الموسم.

وقال سولشار للمراسلين: "عندما تأتي لنادي مثل هذا تتوقع الفوز بالمباريات، وعندما تفوز في أربع تنتظر تكرار الأمر في المقبلة، يمكننا الفوز في كل مباراة مقبلة". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

جول 25 - رسمياً | محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي

جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

وأضاف: "نريد الفوز بالبطولات ونهائي كأس إنجلترا مميز، لعبته في 99 بويمبلي، شاهدت الكثير كطفل وكان رائعاً، أتمنى الوصول للنهائي والفوز".

وحول سولشار حديثه إلى الانتقالات: "أعتقد أن النادي وضع خطة منذ الصيف الماضي ويملك أهدافاً محددة، أنا هنا لتدريب المجموعة المتاحة ولكن سأعطي رأيي".

كلوب يلوم الحظ ويتساءل: كيف لم يُطرد كومباني؟!

يبدوا أن تير شتيجن يتمتع بموهبة أخرى غير حراسة المرمى ⚽️🙌



(📽: IG/fcbarcelona) pic.twitter.com/RaOX0vuoBF — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 4, 2019

ماذا يحتاج إنتر في ميركاتو الشتاء؟

وتحدث النرويجي عن إمكانية توليه المنصب بشكل دائم: "لا أفكر بالأمر، استمتع بكل مباراة على حدة وأبحث عن الانتصار، وعندما يحين الإعلان عن المدرب الجديد، أنا أو أي شخص آخر، سأتمنى له التوفيق".

وختم حديثه عن علاقته باللاعبين: "لبسوا خائفين مني بعد، ولكن نستمتع بالعمل سوياً والمفتاح هو رغبتهم بالعمل والتطور".

ويلعب مانشستر يونايتد مساء السبت أمام ريدنج في افتتاح لقاءات الفريق في كأس إنجلترا.