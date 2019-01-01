سولشار: راشفورد تفوق على رونالدو وروني

النرويجي أولي سولشار يشيد باللاعب الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد ويؤكد أنه تفوق على الثنائي واين روني وكريستيانو رونالدو أسطورتي مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب النرويجي أولي سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد باللاعب الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد وبما يقدمه من مستويات في الفترة الأخيرة مع الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشار وأكد خلالها أن راشفورد بدأ في التواجد بنفس مستوى كريستيانو رونالدو وواين روني عندما كانا بنفس عمره.

وقال سولشار: "راشفورد عمره 21 عامًا فقط، لكنه لديه نضوجًا كبيرًا للغاية، ويظهر في بعض الأحيان أن عمره ليس 21 عامًا فقط من خلال معدل عمله".

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وأضاف: "عندما تنظر للأرقام التي يقدمها مع الفريق تذهل، لقد تم إخباري أنه بالفعل تغلب على كريستيانو رونالدو وواين روني في سرعة الوصول لأول 150 مباراة".

وعن إذا ما كان راشفورد قادرًا على الوصول لنفس المستوى الخاص بالثنائي الكبير رونالدو وروني قال سولشار: بكل تأكيد، يمكنه أن يكون لاعبًا عالميًا".

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واختتم تصريحاته: "كلما سجلت الأهداف كلما زادت ثقتك في نفسك وثقة الفريق بك، وطريقة عمله خلال الأسبوع مذهله، لأنه يتدرب كثيرًا".