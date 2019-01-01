سولشار: لوكاكو هداف رائع.. وبوجبا سيستمر في تسديد ركلات الجزاء

النرويجي سعيد عقب انتصار جديد للشياطين الحمر..

أبدى أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على ساوثامبتون 3-2 ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين للبريميرليج.

وقال سولشار لبي بي سي سبورت:"لقد كانت واحدة من تلك المباريات المفتوحة، لقد أتوا هنا للفوز علينا. كان يجب أن نتقدم 1-0 أو 2-0 في أول 5 دقائق، ولكنهم نجحوا وسجلوا هدفين بشكل لا يصدق".

وأضاف:"فريقي لعب بشكل رائع في الشوط الثاني، والأمل هنا، لقد لعبنا فترة طويلة (محلياً) دون أن نتلقى الخسارة، اللاعبين يريدون الكرة والثقة عالية للغاية".

وتابع:"لقد أنهى روميلو لوكاكو فرصه بشكل رائع وأنا سعيد للغاية بأداء أندرياس بيريرا. روم هو هداف يتدرب كل يوم ولديه الجودة. وهذا النادي حقق الكثير من العودات العظيمة".

وفي تصريحات أخرى لسكاي سبورتس قال المدرب النرويجي:"لقد كنت جزءاً من مباريات كتلك، في مواجهة مدرج ستريتفورد إند بالشوط الثاني، ستريتفورد إند دائماً ما يمتص الكرة في الشباك لأجلك، إنه أفضل مكان لتسجيل الفوز".

وأوضح:"نحن وراء توتنهام بفارق 3 نقاط الآن، وآخر 9 مباريات ستكون مثيرة للغاية".

وإلى المؤتمر الصحفي حيث تحدث سولشار عن حالة أليكسيس سانشيز، التي كشف بها عن تعرضه لإصابة بالأربطة، وتمنى ألا يكون الأمر خطيراً، كما أكد أن بول بوجبا هو مسدد ركلات الجزاء في الفريق على الرغم من إهداره لركلة الليلة.

يذكر أن يونايتد تأخر بالهدف الأول، قبل أن يتقدم بهدفين، ثم نجح باقتناص الفوز بعد تعادل ساوثامبتون مجدداً.