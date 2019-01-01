سولشار: لم يكن يومنا.. والحكم سيكون محبطاً لدى إعادة ركلة الجزاء

النرويجي يطالب بالتركيز على مواجهة ولفرهامبتون..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد اعتقاده بأن مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا قد أثرت على خسارة فريقه أمام آرسنال بهدفين دون رد.

وقال سولشار عقب المباراة لسكاي سبورتس:"لقد بدأنا ببطء، ربما كان هذا أثر ليلة الأربعاء، ولكننا خلقنا فرصاً أكثر مما خلقناه حين فزنا عليهم في الكأس".

وأضاف:"أحياناً تحدث مثل تلك الأشياء، لقد سددنا في العارضة مرتين وكان لدينا 5 فرص كبيرة، الحكم سيكون محبطاً حين يشاهد ركلة الجزاء التي احتسبها، لا أعتقد أنها صحيحة".

وأوضح:"كان علينا أن نستمر في المحاولة ولكنه لم يكن يومنا، لدينا ولفرهامبتون في ربع نهائي الكأس وستكون مباراة كبيرة يجب أن نتطلع إليها".

أما عن هدف جرانيت تشاكا فقال:"ديفيد (دي خيا) يكون محبطاً حين يتلقى هدفاً، والكرة تحركت بغرابة كما لو كانت غيرت اتجاهها".

يذكر أن مانشستر تراجع للمركز الخامس بـ58 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال الذي ارتقى للمركز الرابع.