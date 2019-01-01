سولشار: لقد حصلت على وظيفة أحلامي ويمكننا إقصاء برشلونة من دوري الأبطال

سعادة غامرة لدى المدرب النرويجي عقب تعيينه بصفة دائمة مدرباً للشياطين الحمر

أعرب أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن سعادته الشديدة بحصوله على منصب المدرب الدائم للفريق.

النرويجي تم تعيينه بشكل مؤقت في ديسمبر الماضي، خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج.

وبعد تحسن الشياطين الحمر مع سولشار، أعلن النادي الإنجليزي اليوم الخميس، عن توقيعه على عقد لمدة 3 سنوات.

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وقال مدرب يونايتد في تصريحات صحفية:"هل تعلمون عندما يقول أحدهم لقد حصلت على وظيفة أحلامي؟ هذه المقولة تنطبق علي الآن أكثر من أي شخص".

وأضاف:"كان الحلم الأكبر الذي ظل راسخاً في ذهني لفترة طويلة، وأشعر بالفخر للحصول على هذا المنصب".

طموحاته:"أعلم جيداً أهداف النادي، وبالطبع أطمح للنجاح ولا أطيق الانتظار للمزيد من التحديات، لقد حققنا تحسناً كبيراً في الفترة الأخيرة ولازال أمامنا الكثير".

وتابع:"عندما جئت هنا كنا على بعد 11 نقطة فقط من المركز الرابع، الآن الوضح تحسن ويمكننا التواجد ضمن الأربعة الكبار أو حتى نحتل المركز الثالث".

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الانتقالات:"كل تركيزنا على المضي قدماً وتحسين أداء الفريق، الآن علينا التخطيط لتلبية احتياجاتنا في الصيف القادم".

مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا:"لدينا فرصة كبيرة سيكون جبلاً آخر علينا تسلقه مثلما فعلنا من قبل".

مكالمة السير أليكس فيرجسون:"إنه الاتصال الأول لك عندما تحصل على الوظيفة".

وتأتي تصريحات سولشار قبل المواجهة القادمة لفريقه أمام واتفورد السبت القادم، بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.