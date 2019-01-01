سولشار: لذلك تعاقدنا مع ماجواير

المدرب النرويجي سعيد ببداية الشياطين الحمر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد سعادته عقب الفوز الكبير على تشيلسي برباعية نظيفة في ختام الجولة الأولى للبريميرليج.

وقال سولشار لسكاي سبورتس:"الشوط الثاني كان رائعاً، لقد دافعنا بشكل جيد وأطلقنا المرتدات، الشوط الأول كنا محظوظين بعض الشيء بالخروج منه متقدمين بهدف نظيف".

وأضاف:"كلما كانت لياقة اللاعبين أفضل كلما كانوا أكثر قدرة، إنهم يعملون بجدية وهذه هي البداية فقط. الشوط الثاني منحنا الكثير من الإيمان والثقة في طريقة تدويرنا للكرة".

أما عن هاري ماجواير المدافع الوافد مؤخراً من ليستر سيتي قال:"لقد فعل تحديداً ما وقعنا معه لأجله، بوجوده في الصندوقين، وهدوئه أمام الكرة، هو قائد أيضاً، بوجود ديفيد (دي خيا) وفيكتور (لينديلوف) قاموا بإدارة الدفاع بشكل مميز".

وعن الهجوم أوضح:"ماركوس راشفورد لعب الدور بين الجناح الأيسر والمهاجم بشكل مثالي اليوم، بينما كان هدف (أنتوني) مارسيال هو هدف نموذجي للمهاجم رقم 9، هذا هو المكان الذي أريده به".

يذكر أن مانشستر يونايتد تعاقد مع آرون وان بيساكا وهاري ماجواير ودانييل جيمس هذا الصيف، حيث شارك الأول والثاني بصفة أساسية، فيما أتى الثالث كبديل وسجل الهدف الرابع.