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الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار لا يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد

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رغم أنّ عقده ينتهي في يونيو المقبل لكنّ سولشار يرغب في البقاء. تعرف على تصريحات مدرب مانشستر يونايتد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد أوليه سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، رغبته الاستمرار فترة أطول في مسرح الأحلام.

سولشار حقق الانتصار الرابع مع مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل مساء أمس، الأربعاء، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وقال النرويجي في تصريحات صحفية: "لا أود أن أغادر مانشستر يونايتد، ولكني لا أفكر في نهاية الموسم وماذا سيحدث بعدها".

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وأوضح: "أحاول التركيز فقط على المباراة المقبلة، لأنه حينما تحقق الفوز في 4 مباريات مع مانشستر يونايتد يعني أنك مطالب باستمرار الفوز".

سولشار أشار إلى أنّ فريقه قدّم مباراة جيدة احترافية ووصل لمستويات جيدة على مستوى السيطرة والتحكم في الإيقاع.

وعبّر النرويجي عن سعادته بانتهاء المباراة دون استقبال أي أهداف مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بهذا الأمر أيضًا.

مانشستر يونايتد يواجه توتنهام بالجولة 22 من الدوري الإنجليزي وقبل ذلك لديه مباراة في كأس الاتحاد ضد ريدينج.

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