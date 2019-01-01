سولشار لا يؤمن بريمونتادا أمام برشلونة رغم الفوز على وست هام!

مدرب مانشستر يونايتد غير راضٍ عن الأداء رغم الفوز على وست هام

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى أولي جونار سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عدم رضاه على أداء الفريق رغم الفوز على ضيفه وست هام يونايتد بثنائية مقابل هدف في المباراة التي استضافها ملعب أولد ترافورد في الأسبوع الرابع والثلاثين من البريميرليج.

مدرب الشياطين الحُمر تحدث لهيئة الإذاعة البريطانية بعد المباراة وقال: "لقد لعبوا بطريقة أفضل، من الإنصاف الاعتراف بذلك، لقد خطفنا الفوز، وهذا حدث لنا أيضًا، فلقد خسرنا بعض المباريات وكنا الطرف الأفضل".

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وتابع المدرب النرويجي حديثه وقال: "لعبنا يوم الأربعاء أمام برشلونة، ثم السبت أمام وست هام قبل مواجهة برشلونة في كامب نو يوم الثلاثاء المقبل، إذا لعبنا بهذه الطريقة في كامب نو لن نفوز، علينا أن نقدم مستوى أفضل مما قدمناه الليلة".

يشار إلى أن مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب أولد ترافورد كانت قد انتهت بفوز البلوجرانا بهدف نظيف.