سولشار: لا أريد لاعب جاء ليونايتد من أجل المزيد من الأموال

أولي جونر سولشار يضع بعض المعايير الخاصة بإختيار نجوم مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة استعدادًا للموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على رغبته في أن يكون نجوم مانشستر يونايتد لا تحركهم دوافع الأموال والشهرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشار وأكد خلالها أنه يسعى ليكون لديه عدد من النجوم بجودة وسمات شخصية معينة.

تقارير.. سكولز سيعود لمانشستر يونايتد لمعاونة سولشارhttps://t.co/NjFy8iNenN — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

وقال سولشار" "نحن في حاجة لوجود لاعبين لديهم الجودة والشخصية المناسبة لمانشستر يونايتد، طوال حياتي أرى أن ما يحدد الشخص هو ما يحركه في الأساس".

وأضاف: "ما يحرك الأشخاص هو ما يأخذهم للنجاح أو للفشل، أن تقودك الأموال والشهرة فذلك غير مناسب بالنسبة لمانشستر يونايتد، أو للفريق الذي أدربه".

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وأكمل: "الأمر مشابه لما كان مع مولدي ومع كارديف، أحتاج لهؤلاء الذين يملكون شخصيات تعكس القيم الخاصة بي، لا أريد أي لاعب جاء فقط لأنه وجد المزيد من الأموال هنا".

جدير بالذكر أن سولشار يمر بفترة سيئة مع مانشستر يونايتد في الأسابيع الأخيرة بعد وداع دوري أبطال أوروبا وتراجع ترتيبه في الدوري الإنجليزي.