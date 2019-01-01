سولشار: كنا نعلم أن الصعود ممكن لأننا مانشستر يونايتد

سولشار يتحدث عن ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أولي جونار سولشار إنه كان يعلم أن الصعود ممكن وأنه لا مستحيل لأن هذا هو مانشستر يونايتد وهذا ما يتوارقه النادي أجيالًا بعد أخرى.

حسم مانشستر يونايتد بطاقة العبور إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في قلب الطاولة على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إياب دور الستة عشر.

وعقب المباراة، صرح أولي جونار سولشار أنه سعيد بما تحقق في هذه الليلة مؤكدًا أنه سيبقى لفترة طويلة ذكرى إيجابية للجمي داخل الفريق.

وأضاف: "كنت أعلم أننا من الممكن أن نقلب الطاولة، لا لشيء سوى أننا مانشستر يونايتد، حتى برغم الغيابات والظروف التي تعرضنا لها"

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وتابع: "الشباب كانوا في الموعد، تشونج وجرين وود قدما الإضافة المطلوبة ودفعا الفريق إلى الأمام في وقت حساس"

يذكر أن مانشستر يونايتد قد حسم الفوز في الدقيقة الأخيرة عقب احتساب الحكم لركلة جزاء على المدافع كيمبيبي بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

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وتولى ماركوس راشفورد تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح ليعبر بمانشستر يونايتد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في سيناريو لم يتوقعه أكثر المتفائلين.