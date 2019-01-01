الانتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار: كرة القدم لعبة أخطاء

التعليقات()
Getty Images
النرويجي يشيد بقتالية فريقه بعد الفوز على ليستر..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد سعادته بالفوز على ليستر سيتي 1-0 ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للبريميرليج.

 

وقال سولشار لبي بي سي عقب المباراة:"ليستر تواجد في بعض المواقع الخطرة، وقام ديفيد دي خيا ببعض التصديات العظيمة، كان بإمكاننا تقديم ما هو أفضل على صعيد الدفاع ولكننا حصلنا على 3 نقاط مستحقة".

اختيارات المحررين

وأضاف:"ديفيد (دي خيا) صبور للغاية في تمركزه ويقرأ اللعبة بشكل جيد، هو لا يقامر. وتلك التمريرة من بول بوجبا كانت عظيمة وهذا التحكم من ماركوس (راشفورد) كان أفضل".

وأوضح:"كرة القدم هي لعبة أخطاء، حين نرتكب الأخطاء يقاتل اللاعبون لأجل الكرة ويمنحون كل ما لديهم".

أما عن أليكسيس سانشيز فقال النرويجي:"لقد عمل بشكل رائع من الناحية الدفاعية، إنه يأتي ويتحسن طوال الوقت".

يذكر أن سولشار قد خاض مباراته العاشرة بلا هزيمة، بواقع 9 انتصارات وتعادل وحيد في جميع المسابقات.

الموضوع التالي:
رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر سيتي × آرسنال
الموضوع التالي:
الكونفدرالية - ديربي المغرب ينتهي بالتعادل بين حسنية أكادير والرجاء البيضاوي
الموضوع التالي:
بالرأس والقدم واليد - أجويرو يقود مانشستر سيتي للتفوق على أرسنال
الموضوع التالي:
الكونفدرالية - الصفاقسي يفوز على النجم الساحلي في ديربي تونسي
الموضوع التالي:
لم يكتفِ بعد.. جوارديولا يخصص 80 مليون يورو للميركاتو المقبل
إغلاق