سولشار: كرة القدم لعبة أخطاء
أبدى أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد سعادته بالفوز على ليستر سيتي 1-0 ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للبريميرليج.
وقال سولشار لبي بي سي عقب المباراة:"ليستر تواجد في بعض المواقع الخطرة، وقام ديفيد دي خيا ببعض التصديات العظيمة، كان بإمكاننا تقديم ما هو أفضل على صعيد الدفاع ولكننا حصلنا على 3 نقاط مستحقة".
وأضاف:"ديفيد (دي خيا) صبور للغاية في تمركزه ويقرأ اللعبة بشكل جيد، هو لا يقامر. وتلك التمريرة من بول بوجبا كانت عظيمة وهذا التحكم من ماركوس (راشفورد) كان أفضل".
وأوضح:"كرة القدم هي لعبة أخطاء، حين نرتكب الأخطاء يقاتل اللاعبون لأجل الكرة ويمنحون كل ما لديهم".
أما عن أليكسيس سانشيز فقال النرويجي:"لقد عمل بشكل رائع من الناحية الدفاعية، إنه يأتي ويتحسن طوال الوقت".
يذكر أن سولشار قد خاض مباراته العاشرة بلا هزيمة، بواقع 9 انتصارات وتعادل وحيد في جميع المسابقات.