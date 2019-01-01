سولشار: كرة القدم لعبة أخطاء

النرويجي يشيد بقتالية فريقه بعد الفوز على ليستر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد سعادته بالفوز على ليستر سيتي 1-0 ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للبريميرليج.

وقال سولشار لبي بي سي عقب المباراة:"ليستر تواجد في بعض المواقع الخطرة، وقام ديفيد دي خيا ببعض التصديات العظيمة، كان بإمكاننا تقديم ما هو أفضل على صعيد الدفاع ولكننا حصلنا على 3 نقاط مستحقة".

وأضاف:"ديفيد (دي خيا) صبور للغاية في تمركزه ويقرأ اللعبة بشكل جيد، هو لا يقامر. وتلك التمريرة من بول بوجبا كانت عظيمة وهذا التحكم من ماركوس (راشفورد) كان أفضل".

وأوضح:"كرة القدم هي لعبة أخطاء، حين نرتكب الأخطاء يقاتل اللاعبون لأجل الكرة ويمنحون كل ما لديهم".

أما عن أليكسيس سانشيز فقال النرويجي:"لقد عمل بشكل رائع من الناحية الدفاعية، إنه يأتي ويتحسن طوال الوقت".

يذكر أن سولشار قد خاض مباراته العاشرة بلا هزيمة، بواقع 9 انتصارات وتعادل وحيد في جميع المسابقات.