سولشار قد يطيح بفيلايني خارج قلعة أولدترافورد

اللاعب البلجيكي مروان فيلايني لا يتواجد ضمن حسابات سولشار مدرب مانشستر يونايتد الجديد

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت شبكة "توك سبورت" عن اقتراب رحيل لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني عن صفوف مانشستر يونايتد، وذلك في حال استمر المدرب النرويجي أولي جونار سولشار على رأس الإدارة الفنية للفريق.

ومن المتوقع أن تجدد الإدارة الثقة في سولشار وتحوله من مدرب مؤقت إلى دائم، بعد تحقيقه للفوز في ست مباريات متتالية في البريميرليج.

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ولم يلعب فيلايني البالغ من العمر 31 عامًا مع سولشار سوى ساعة ونصف من ست مباريات بالبريميرليج.

ويرغب سولشار في التخلص من أكثر من لاعب في مانشستر يونايتد حاليًا، من ضمنهم مروان فيلايني.

يذكر أن فيلايني كان أحد اللاعبين المفضلين للمدرب البرتغالي المقال جوزية مورينيو.

يشار إلى أن فيلايني كان قد ارتبط اسمه بالانتقال لميلان في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.