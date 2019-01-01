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دوري أبطال أوروبا

سولشار عن سبب مشاركة راشفورد: أنه يعيش لتلك الليالي

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Getty Images
أساسي على حساب مارسيال

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

فسر المدير الفني النرويجي، أولي جونار سولشار، سبب مشاركة ماركوس راشفورد كأساسي على حساب أنتوني مارسيال في هجوم مانشستر يونايتد أمام برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ويستضيف الشياطين الحمر، برشلونة قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وقال سولشار سبب مشاركة الإنجليزي على حساب الفرنسي: "راش جيد، لقد كان مريضًا وتحسن، وشارك بالأمس في التدريبات ونأمل في أن يتواجد في الملعب لأطول وقت ممكن".

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وتابع: "سيقدم أفضل ما لديه، نحن نعرفه، أنه يعيش من أجل ليالي مثل تلك".

وأجرى سولشار أكثر من تغيير فني من أجل مواجهة البلاوجرانا، حيث يتواجد دالوت في مركز الجناح الأيمن المتوسط ويلعب بوجبا كلاعب خط وسط ثالث إلى جانب ماكتيموناي وفريد.

وكانت بعض التقارير تشير إلى احتمالية غياب راشفورد عن المشاركة بسبب الإرهاق، لكنه تواجد بشكل أساسي.

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