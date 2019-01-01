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دوري أبطال أوروبا

سولشار: سنقاتل حتى النهاية أمام باريس ونسعى للفوز 4/2

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المدرب النرويجي يتمسك بالأمل رغم النتيجة السلبية على ملعب أولد ترافورد بالذهاب
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تعهد أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، باللعب بطريقة هجومية خلال مباراته مع باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

حظوظ الشياطين الحمر تبدو ضعيفة في التأهل لدور الثمانية من البطولة، بعد الخسارة من باريس على ملعب أولد ترافورد بذهاب دور الـ16.

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ورغم السقوط بثنائية نظيفة، ووجود 10 غيابات عن فريقه أبرزها بول بوجبا وأليكسيس سانشيز ومارسيال، لازال يؤمن النرويجي بحظوظ فريقه.

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وقال سولشار:"لا يمكننا فقدان الأمل بهذه الطريقة، خضنا العديد من المباريات الجيدة خارج ملعبنا، لذلك لن نذهب هناك بدون أي مقاومة".

وأضاف:"سنحاول الاستمتاع بالمباراة، مواجهة صعبة أمام فريق جيد قدم مستوى مميز على ملعبنا، تحدي كبير جداً بالنسبة لنا".

وتابع:"أُفضل الفوز 4/2 بدلاً من 2/0، علينا الخروج بنتيجة إيجابية قبل بداية الشوط الثاني، إذا تقدمنا بهدف نظيف فكل شيء وارد الحدوث".

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واستكمل:"تقدموا علينا بهدفين قبل 20 دقيقة، ومع ذلك أعتقد أ أننا كنا جيدين خاصة فيكتور لينديلوف الذي ساعدنا كثيراً على تحسين مستوانا الدفاعي".

يذكر أن مانشستر يونايتد فاز بجميع مبارياته الثمانية التي خاضها خارج ملعبه منذ تولي سولشار مهمة تدريب الفريق في ديسمبر الماضي.

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