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الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار سعيد بالأداء رغم الخسارة من ولفرهامبتون

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Getty Images
خسارة ثانية أمام الذئاب

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشار، عن أسباب الخسارة أمام ولفرهامبتون في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط الشياطين الحمر في فخ الخسارة بهدفين مقابل هدف، ليصبح الذئاب أول فريق يفوز عليهم الموسم الحالي في مباراتين.

وقال سولشار لهيئة الإذاعة البريطانية عقب اللقاء: "لقد اعتقدت أننا لعبنا بشكل جيد، العشرون دقيقة الأولى كان لابد من أن تكون النتيجة هدفين أو أكثر، لم نضغط بشكل كبير في الأوقات الكبيرة في المباراة".

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وتابع عن ماكتيموناي صاحب هدف التقدم لمانشستر: "لعب بشكل جيد اليوم، أنه رائع لقد سجل هدفًا وأعطانا طاقة وأنا سعيد به".

واصل: "من خطأين أعطاينهم الهدف الأول، لابد من أن نكوم صادقين".

وعن طرد يونج: "عندما تحصل على إنذار تلعب بحذر من أجل عدم الجصول على الثنائي، لقد قطع الكرة وضرب اللاعب أنها بطاقة صفراء"ز

واختتم: "أنا محبط جدًا من النتيجة، لكن سعيد بالأداء حتى الدقيقة 75، أداء رائع من اللاعبين اليوم".

وسيكون أمام الشياطين الحمر فرصة لمواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال.

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