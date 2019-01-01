سولشار: سانشيز لم يحظى بالفرصة لإثبات نفسه في المرحلة الجديدة

هدف يتيم سجله سانشيز هذا الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دافع أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، عن لاعبه أليكسيس سانشيز وقال إن الأخير لم يحظى بالفرصة لإثبات نفسه بعد أثناء العهد الجديد الذي بدء مع توليه القيادة الفنية للفريق.

وعانى سانشيز حتى الآن من موسم سلبي مع الشياطين الحمر، إذ لم يسجل إلا هدفاً وحيداً، وعانى من عدة إصابات أبعدته عن الفريق.

وقال سولشار للمراسلين: "يملك سانشيز معايير شخصية مرتفعة يطلبها من نفسه، عندما لا يحققها كما حدث بسبب الإصابات يكون من الصعب استعادة الثقة". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأضاف: "تحدثت على انفراد معه، هذه بداية جديدة له معي ومايك فيلان، طوق نجاة له ربما. أتمنى أن نرى الأفضل منه لأنه من لاعبي القمة".

وواصل المدير الفني: "عانينا من مشكلة الإصابات ولم يحصل على الفرصة لإثبات نفسه وإظهار إمكانياته، سنتحدث عندما يستعيد لياقته بالكامل ويعود للمشاركة".

ويلعب مانشستر يونايتد مساء الأحد مع توتنهام في قمة الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.