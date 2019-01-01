الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار متفائل بتجديد عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد

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Getty Images
تعرف على تصريحات مدرب الشياطين الحمر بشأن استمرار دي خيا في صفوف مانشستر يونايتد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد أوليه جونار سولشار، المدير الفني لمانشستر يونايتد، اقتراب الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من تجديد عقده مع الفريق.

عفد صاحب الـ 28 عامًا ينتهي في 2020 والتقارير ترجح تجديد التعاقد مع الحصول على راتب يصل إلى 350 ألف إسترليني في الأسبوع.

وقال سولشار في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفيننج ستاندر": "أتمنى أن نحسم عملية تمديد عقد دي خيا قريبًا والأمر متوقف بين ديفيد والإدارة لإعلان موعد التجديد".

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وإجابة على سؤاله حول إمكانية استمرار روميلو لوكاكو مع الفريق: "حينما تنطلق مسابقة الدوري الإنجليزي فأنا واثق من أن اللاعبين الذين سيستمروا في النادي سوف يقدمون أفضل ما لديهم".

واختتم: "أنا واثق من أننا سوف نمتلك فريقًا قويًا بلاعبين لا يهتمون بشيء سوى تقديم كل ما لديهم لأجل النادي".

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت لاقتراب لوكاكو من إنتر الإيطالي.

المهاجم البلجيكي أكد في أكثر من مناسبة رغبته اللعب في الكالتشيو كما أشار إلى تعلقه بالمدرب أنطونيو كونتي.

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