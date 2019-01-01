سولشار: هناك حملة لنقل بوجبا إلى مدريد ومانشستر سيضحي بلاعبين

سولشار سيعيد تشكيل مانشستر يونايتد الموسم المقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، عن سوق الانتقالات والتغييرات المحتملة على تشكيلة فريقه الموسم المقبل ما بين بقاء ورحيل بعض اللاعبين.

وارتبط بعض من نجوم يونايتد بالرحيل مثل أندير هيريرا إلى بي إس جي، والحديث عن اهتمام ريال مدريد بضم بول بوجبا الصيف المقبل.

وقال سولشار في مؤتمر صحفي: "ربما هناك حملة وضغط إعلامي، ولكن لا تعرف الحقيقة، حديثي مع بوجبا يشعرني أنه في حالة إيجابية، لم يتغير ويتأثر ومركز لتقديم الأفضل".

وأكمل: "نحتاج لاعبين يأخذوننا للأمام، الأمر سيكون صراع لبقاء الأصلح والأفضل، الأمر لن يكون سهلاً وسيكون شرساً، لننظر لأداء فريد وسكوت أمام برشلونة مثلاً، الجميع يتحدث عنهم ولكن بول هو الآخر قدم مباراة كبيرة، يصنع الفارق لنا دائماً".

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وأتبع النرويجي: "لوكاكو وراشفورد أيضاً، كل فترة يكون لها لاعب يصنع الفارق، الأمر ليس حول شخص واحد، ولكن بول الأربعاء قدم عرضاً بدنياً الأفضل له، لم يركض بقميص يونايتد هكذا من قبل".

وأوضح سولشار من سيكون قائد يونايتد المقبل: "فالنسيا سيرحل، هناك يونج، دي خيا، وبوجبا، كذلك سمولينج، علينا أن نقرر من سيكون صوت الفريق بشكل دائم".

وحول صراع المراكز الأوروبية: "لن يكون الأمر سهلاً، ليفربول وسيتي سبقونا كثيراً، لعبنا أيضاً مع برشلونة الذي يضرب به المثل ويحدد المعايير في أوروبا، نحتاج للعمل، وعلى أساسه سنتخذ القرارات الصعبة أنا ومايك فيلان والنادي".

ويلعب يونايتد مساء اليوم، السبت، أمام وست هام ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.