سولشار: جودة مانشستر يونايتد تظهر وقت الأزمات

انتصار صعب للشياطين الحمر وسط كم كبير من الإصابات بصفوف الفريق

أعرب أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد، عن سعادته بفوز فريقه على كريستال بالاس بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي

مانشستر نجح في اقتناص انتصار ثمين خارج دياره، بالتغلب على بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ثلاثية يونايتد جاء عن طريق هدفين لروميلو لوكاكو وهدف لأشلي يانج، بينما أحرز هدف بالاس جويل وارد.

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سولشار قال عقب الفوز:" كان انتصاراً عظيماً لنا، تحكمنا في المباراة بشكل جيد، انطلاقة جيدة لنا خارج ملعبنا".

وأضاف:"نحن مانشستر يونايتد لذلك لدينا جودة كبيرة بالتشكيل، فريد ومكتوميناي حصلا على الفرصة وكذلك جيمس جارنر".

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(📽️: @omomani) pic.twitter.com/zFWVuqO7qM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وتابع:"كل الفرق تعاني من نفس الإصابات التي نمر بها، لذلك علينا تقديم أفضل مجموعة ممكنة من اللاعبين وهي الجودة التي أظهرناها في الأزمة الحالية".

وعن لوكاكو:"لقد سجل هدفين جيدين، طريقة ربطه للعب أعجبتني حيث يعمل بجد في التدريبات وسعيد بما قدمه كلاعب رقم 9".

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واستكمل:"شيء ممتاز أن يستغل اللاعب الفرصة المتاحة له، كنت قلقاً من هذه المباراة ولكنها مرت بسلام".

وأداء لوك شاو:"يتمتع بطفرة كبيرة في مستواه هذه الأيام، من الصعب إيقافه وخلق أكثر فرصة للتسجيل، جارنر موهبة أخرى سنراها قريباً".

يذكر أن الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 55 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال الرابع.