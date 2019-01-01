سولشار عن تصريحات بوجبا وريال مدريد: كان يرد بأدب على سؤال محرج

أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أن لاعبه الفرنسي بول بوجبا سعيد في صفوف الشياطين الحمر ولا يبحث عن الرحيل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن لاعبه الفرنسي بول بوجبا سعيدًا للغاية رفقة الفريق ولا يبحث عن الرحيل عن صفوفه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني خلال مؤتمر مباراة فريقه المقبلة أمام ولفرهامبتون وأكد خلالها استمرار بوجبا في صفوف الشياطين الحمر.

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وقال سولشار: "لا أحب بكل تأكيد أن أتحدث عن لاعب مرتبط بفريق آخر، لكن الأمور تختلف خلال العطلة الدولية، فالأجواء تكون مختلفة بشكل تام، وتنتشر العديد من الأحاديث العامة".

وأضاف: "بوجبا شخص جيد ومؤدب ورده كان على سؤال عام للغاية، وزيدان أيقونة لفرنسا ومدير فني مذهل، كما كان لاعب مذهل، لقد كان ردًا مؤدبًا فقط من بوجبا ليس أكثر".

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وأكمل: "بوجبا سعيد هنا، هو لاعب يمثل جزء كبير من الفريق، والجميع يجب أن يبني فريقه من حوله، وهذا الأمر لم يتغير مؤخرًا".

جدير بالذكر أن بوبجا كان قد أكد في تصريحات صحفية أنه سيحب في يوم من الأيام أن يلعب لريال مدريد حيث أنه حلم لجميع اللاعبين حول العالم، وخص زيدان بالمديح.