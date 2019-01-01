سولشار: بوجبا لن يرحل واسألوا جوارديولا عن كيفية إيقاف ميسي

إصرار لدى المدرب النرويجي قبل مواجهة مانشستر يونايتد مع برشلونة

أكد أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، على صعوبة إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهته مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

مانشستر يستضيف برشلونة غداً الأربعاء، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال على ملعب أولد ترافورد.

سولشار قال عن ميسي:"عليكم سؤال جوارديولا عن كيفية إيقافه لقد لعب أمامه من قبل، هو لاعب رائع جداً وسيدخل من ضمن الأفضل في التاريخ".

وأضاف:"من الصعب جداً إيقافه ولكن لا يوجد مستحيل، أيضاً برشلونة ليس ميسي فقط، فهناك سواريز وكوتينيو وفيدال والعديد من النجوم الآخرين".

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وتابع:"أي خطة يمكنها الحد من خطورة واحد من أفضل لاعبي العالم؟ نحن لعبنا هذا الموسم أمام رونالدو ومبابي وكذلك هازارد، دعونا نرى كيف سنتعامل مع الموقف".

وعن رغبة ريال مدريد في ضم بوجبا:"يتطلع لمواجهة الغد وكل تركيزه على المباراة فقط، ولا أتوقع رحيله عن مانشستر يونايتد الصيف القادم".

وبسؤاله عن لاعبي الفريق الذي تنتهي عقودهم في الصيف:"الجميع يركز على برشلونة، محادثات التجديد مستمرة ولكن بعيداً عن أجواء المباريات".

عودة سانشيز:"لقد تدرب للمرة الأولى منذ فترة طويلة اليوم، عمل بشكل رائع وأصبح جاهزاً للتدريب، ولكنه لن يظهر غداً".

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راشفورد:"موقفه سيتحدد بشكل نهائي صباح الغد، نتمنى عدم معاناته من أي مشكلة ليشارك بشكل طبيعي".

المباراة بشكل عام:"كل مواجهة نعتبرها الأكبر لنا، بالتأكيد جودة برشلونة تجبرك على تقديم أفضل ما لديك، وهذا ما نطمح لتحقيقه".

جدير بالذكر أن مانشستر تأهل لهذا الدور بعد الفوز على باريس سان جيرمان، بينما صعد برشلونة بتفوقه على فريق فرنسي آخر وهو ليون.