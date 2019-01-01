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الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار: بوجبا يمكنه اللعب في أي مركز

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الفرنسي يمر بموسم مميز منذ وصول سولشار
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار عن تطور مستوى نجمه بول بوجبا ومدى تأثره بتغيير مركزه على مدار المباريات الماضية.

واستعاد بوجبا مستواه بشكل ملحوظ منذ تولي سولشار تدريب الفريق في ديسمبر الماضي، ولكن تلقى الانتقادات حول مستواه في مباراتي برشلونة بدوري الأبطال.

وقال سولشار للصحافة: "الجميع يملك رأيه بخصوص بول، نحن نتحدث معاً حول مركزه دائماً، يمكنه اللعب في مركز اللاعب رقم عشرة أو ستة، أو مركزه المفضل في ثلاثة لاعبي وسط".

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وأضاف: "يمكنه أيضاً اللعب بالأمام كما فعل مع يوفنتوس، مع فرنسا لعب في الارتكاز مع كانتي، كل ذلك يثبت مدى روعته، عليه التكيف مع كل مباراة واحتياجاتها".

وواصل النرويجي: "بعض المباريات تلزم منه التراجع والدفاع، الأخرى الهجوم والتقدم، الجميع يحاول إيقافه، ولذا نحاول تغيير مركزه كل فترة".

ويلعب مانشستر يونايتد مساء الأحد أمام إيفرتون على ملعب الأخير ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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